تفاصيل شاملة.. خسوف القمر أنواعه وأسبابه وأهميته الدينية والعلمية

وتحدث هذه الظاهرة دائمًا عند اكتمال البدر، أي في منتصف الشهر القمري، إلا أنها لا تتكرر شهريًا بسبب ميل مدار القمر عن مدار الأرض حول الشمس بنحو ٥ درجات، ما يجعل تزامن الأجرام السماوية في خط واحد أمرًا نادرًا نسبيًا.