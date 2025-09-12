طيران ناس يحصل على تصنيف 4 نجوم من منظمة APEX العالمية كأعلى تصنيف لشركات الطيران الاقتصادي

ولتحديد تصنيف كبرى شركات الطيران لعام 2026، استندت رابطة أبيكس لتقييمات المسافرين لما يقرب من مليون رحلة جوية عبر ما يقرب من 600 شركة طيران حول العالم. وقد تسلم طيران ناس شهادة التصنيف في حفل رابطة تجربة ركاب الخطوط الجوية (APEX) والرابطة الدولية لخدمات الطيران (IFSA)، الذي أُقيم في لونغ بيتش، كاليفورنيا، بالولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس 11 سبتمبر، ضمن فعاليات معرض رابطتي أبيكس/إفسا العالمي، الذي جمع أبرز القادة وكبار المسؤولين في قطاع النقل الجوي حول العالم. وقد فاز طيران ناس بالتصنيف الأعلى لشركات الطيران الاقتصادي من أبيكس لأول مرة في عام 2022.