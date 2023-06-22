"الخريف والفضلي" يؤكدان أهمية الشراكة لتحقيق المستهدفات في الصناعات الغذائية

وأكد الخريف أن المملكة لم تعد تفكر في تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي داخل المملكة فقط؛ بل تسعى إلى تحقيقه في المنطقة بحكم موقعها الجغرافي المميز الذي يؤهلها لتكون محطة مهمة لبناء القدرات الصناعية، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تعمل على تحقيق العديد من المكتسبات من أهمها : زيادة القيمة المضافة داخل الاقتصاد الوطني، وتندرج تحتها عدة قطاعات من بينها قطاع صناعة الأغذية الذي يشكل أهمية للأمن الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي.