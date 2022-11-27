شاهد.. "مجنونة محايل" تظهر مجددًا بجدة وتربك حركة السير بإضاءة "الأخضر والأحمر" معًا

وكانت "سبق" قد نشرت في العاشر من نوفمبر 2022م خبرًا بعنوان "سكان محايل عسير يناشدون إصلاح إشارة تربك حركة السير منذ أشهر"، جاء فيه: "قد لا تجد ذلك المشهد إلا في محايل عسير.. فما بين الضوأَين الأحمر والأخضر لإحدى الإشارات المرورية، التي مضى عليها أشهر دون إصلاحها، يعيش السكان والمسافرون حالة من الخوف والرهبة. ولا يستطيع أحد معرفة الحالة الصحيحة للإشارة، هل هي التوقف أم السير؟ إلا بفلاش (ساهر) ورسالة جوال بمخالفة قطع إشارة. وأكد عدد من مرتادي طريق المخرج الغربي لمحافظة محايل عسير، وتحديدًا بطريق بحر أبو سكينة (المعارض)، تعطُّل الإشارة التي تجمع بين الضوأَين (الأحمر والأخضر) في آن واحد، مسببةً حالة من الربكة لهم مع كل مرة يعبرون فيها الطريق".