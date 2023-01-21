أمير نجران يزور شرورة غدًا.. ويدشّن عددًا من المشاريع التنموية

يزور الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، غدًا، محافظة شرورة، يفتتح خلالها فعاليات "شتاء شرورة"، ويدشّن عددًا من المشاريع التنموية يتضمّنها حفل استقبال يلتقي خلاله الأهالي والمسؤولين بالمحافظة.