أمير نجران يزور شرورة غدًا.. ويدشّن عددًا من المشاريع التنموية

يزور الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، غدًا، محافظة شرورة، يفتتح خلالها فعاليات "شتاء شرورة"، ويدشّن عددًا من المشاريع التنموية يتضمّنها حفل استقبال يلتقي خلاله الأهالي والمسؤولين بالمحافظة.
ويشتمل جدول الزيارة عددًا من الفعاليات؛ منها زيارة مقر قطاع حرس الحدود بالمحافظة، يستمع أمير المنطقة خلاله لإيجاز عن أبرز أعمال القطاع وما حققه من إنجازات، كما يرعى سموه فعالية سباق الهجن.
ويتضمّن اليوم التالي لزيارة أمير منطقة نجران للمحافظة، قضاء يوم عمل في مقر المحافظة، يستهلّه باستقبال الأهالي، ويلتقي عددًا من المسؤولين، ويجتمع مع رؤساء المراكز التابعة للإمارة.