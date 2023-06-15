ديوان المظالم.. إطلاق خدمة التبليغات القضائية رقميًا في المحكمة الإدارية العليا

وتنضم المحكمة الإدارية العليا إلى جميع محاكم ديوان المظالم في مختلف مناطق المملكة في رقمنة خدمات ووسائل التبليغ، إذ تحوي رسالة الإبلاغ على صحيفة الاعتراض وبياناتها ومرفقاتها، ورابطاً بخاصية التحقق من الهوية؛ للاطلاع على تفاصيل التبليغ ومرفقاته.