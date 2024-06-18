"الحمد لله على التمام.... نائب أمير مكة المكرمة يعلن نجاح حج هذا العام ١٤٤٥هـ

وقال: "الحمد لله على التمام. والشكر له على ما أنعمَ بهِ على ضيوفِ الرحمنِ من أداءِ المناسكِ بـيسـرٍ وطمأنينةٍ وأمـان، وذلكَ بتوفيقٍ منْ اللهِ ثمَ بما سخرته قيادة المملكةِ العربيةِ السعوديةِ -أيدها اللهُ بالعزِ والتمكين- من خدماتٍ متنوعةٍ ورعايةٍ فائقة سانـدَ ذلكَ عملٌ جماعـي، وجهـودٌ تشاركيـةٌ نفذتها مختلـفُ الجهاتِ المعنيةِ بالحج. وبهذهِ المناسبةِ يسعدني أن أُعلنَ عن نجاحَ موسمِ حجِ هذا العام (1445هـ)، متوجهاً إلى اللهِ بالحمدِ والثناءِ أنْ مكننا من أداءِ رسالتنا الأسمى تجاهَ ضيوفِ الرحمنِ وشرّفنـا بخدمتهــمْ وتيسـيرِ أداء الفريضــة في أجـــواءٍ مــن الطمأنينــةِ والأمــن".