مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10732) نقطة

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (76.14) نقطة ليصل عند مستوى (10732.31) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (3.9) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (271) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (59) شركة ارتفاعًا في قيمتها, وأغلقت أسهم (190) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأندية للرياضة، والعربي، ومبكو، ونايس ون، وشمس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ثمار، وساكو، وكابلات الرياض، وكيان السعودية، والتعاونية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (5.28%) و(3.94%).
وكانت أسهم شركات شمس، وأمريكانا، والأندية للرياضة، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات وأرامكو السعودية، والأندية للرياضة، والراجحي، والعربي، والرياض هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار (122.07) نقطة ليصل إلى مستوى (26303.65) نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها (34) مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (4) ملايين سهم، تقاسمتها (5441) صفقة.