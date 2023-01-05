صحيفة "مصيحة" بمهرجان الإبل.. الآن تتحدث الإنجليزية

كما أفرد العدد صفحة خاصة حول منطقة الصياهد وتاريخها، والدعم الحكومي الكبير لهذا الموروث، ومعرض السيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الصور التي ترمز إلى مختلف تفاصيل المهرجان، والنشاطات والفعاليات التي يتضمنها.