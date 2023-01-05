صحيفة "مصيحة" بمهرجان الإبل.. الآن تتحدث الإنجليزية

أصدرت اللجنة الإعلامية لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السابعة؛ النسخة الإنجليزية من صحيفة "مصيحة" التي تُعرّف زوارَ المهرجان من السياح والأجانب أبرزَ أحداثه وفعالياته، والذي يقام تحت شعار "همة طويق"، وانطلق في الأول من ديسمبر الماضي.
وتضمّن العدد مجموعة من التبويبات التي تنوعت في مجال الثقافة والتراث، والتعريف بأنواع وسلالات الإبل ومكامن جمالها، والمسابقات التي يشهدها المهرجان.
كما أفرد العدد صفحة خاصة حول منطقة الصياهد وتاريخها، والدعم الحكومي الكبير لهذا الموروث، ومعرض السيارات الكلاسيكية، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الصور التي ترمز إلى مختلف تفاصيل المهرجان، والنشاطات والفعاليات التي يتضمنها.