"الفقع" أوقعهم في المحظور.. ضبط 5 مخالفين لدخولهم مناطق محظورة بمحمية الملك سلمان بتبوك

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 5 مخالفين لنظام البيئة، لارتكابهم مخالفة دخول مناطق محظورة دون ترخيص لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع) بمحمية الملك سلمان الملكية بمنطقة تبوك.
وحذرت القوات من دخول المحميات الملكية والطبيعية دون ترخيص لغرض البحث عن نبات الكمأ (الفقع)، مؤكدة أن عقوبة دخول المحميات دون ترخيص غرامة (5000) ﷼، وجرى تسليم المضبوطات للجهة المختصة.
وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.