"البوارح" و"الغبرة".. "الحصيني": موسمان للغبار يؤثران في هذه المناطق

وأكمل، أن تسمية "موسم الغبرة" تُطلق من السُكان المحليين في السواحل الجنوبية الغربية من المملكة، على الرياح الموسمية التي تتوافق مع فصل الصيف بشكلٍ سنوي وتستمر قرابة "45" يوماً تزيد أو تقل، وتبدأ في نهاية يونيو حتى منتصف أغسطس، حيث تنشط الرياح الشمالية الغربية القادمة من البحر الأحمر.