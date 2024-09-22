سفير أمريكا: تفخر الولايات المتحدة بالشراكة القائمة مع المملكة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة.. "يوم وطني سعيد"
اختار "مايكل راتني" سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة العربية السعودية، الظهور عبر مقطع فيديو لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي 94، من الدرعية إلى البوليفارد؛ وذلك لإبراز تراث ومعالم المملكة القديمة وإنجازاتها الحديثة.
وقال السفير الأمريكي: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 يسرني أن أتقدم بخالص التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي العزيز".
وأضاف: "في هذه المناسبة نشيد بتراث المملكة الغنية وثقافتها النابضة بالحياة الممتدة من معالمها القديمة إلى إنجازاتها الحديثة".
وأردف "مايكل راتني": "بينما نكرّم الماضي ونحتضن المستقبل تفخر الولايات المتحدة الأمريكية بالشراكة مع المملكة العربية السعودية القائمة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة، يوم وطني سعيد".