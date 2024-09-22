سفير أمريكا: تفخر الولايات المتحدة بالشراكة القائمة مع المملكة على الاحترام المتبادل والأهداف المشتركة.. "يوم وطني سعيد"

وقال السفير الأمريكي: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي 94 يسرني أن أتقدم بخالص التهاني إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى الشعب السعودي العزيز".