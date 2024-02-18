كيف تجعل من الاختبارات فترة سهلة؟.. طريقة مجربة تقدّمها "صحة الشرقية"

وعبر إنفوجراف معلوماتي، أشارت "صحة الشرقية" إلى الطريقة التي تصبح بها الاختبارات سهلة؛ مؤكدة الحرص على تناول وجبة الإفطار وتنويع الغذاء بقية اليوم بالفواكه والأطعمة الغنية بالأوميجا 3، والتخفيف من تناول المنبهات والسكريات والابتعاد عن مصادر التشتت.