كيف تجعل من الاختبارات فترة سهلة؟.. طريقة مجربة تقدّمها "صحة الشرقية"

أكدت وزارة الصحة -ممثلة في المديرية العامة لصحة الشرقية- أن من الأمور التي تساعد الطلاب على قضاء فترة اختبارات صحية: (النوم المبكر، والإفطار الصحي، وتقليل المنبهات، وترتيب الأولويات).
وعبر إنفوجراف معلوماتي، أشارت "صحة الشرقية" إلى الطريقة التي تصبح بها الاختبارات سهلة؛ مؤكدة الحرص على تناول وجبة الإفطار وتنويع الغذاء بقية اليوم بالفواكه والأطعمة الغنية بالأوميجا 3، والتخفيف من تناول المنبهات والسكريات والابتعاد عن مصادر التشتت.
وأضافت: "إذا فقدت التركيز أثناء المذاكرة، فينبغي الراحة قليلًا للعودة بتركيز أفضل"؛ منبهة إلى أهمية ترتيب الجدول للبدء بأهم الأولويات، ثم الاختيار، وتوفير مكان إضاءتُه جيدة ومناسب للمذاكرة.
وتابعت: النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا والحضور قبل الاختبار بوقت كافٍ، والذهاب إلى قاعة الاختبار، مستعدًّا ومتوكلًا على الله.