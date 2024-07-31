"سعود بن مشعل" يدشّن الملتقى الـ 4 لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية

برعاية الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم، أعمال الملتقى الـ 4 لإمارات المناطق للمبادرات والتجارب التنموية، الذي تستضيفه إمارة المنطقة على مدى يومين في القاعة الكبرى بهيلتون جدة، بحضور وكلاء إمارات المناطق والوكلاء المساعدين للشؤون التنموية.