"أبو الغيط" يعرب عن تطلعه لانعقاد القمة العربية الإفريقية بالرياض

وأشار الأمين العام للجامعة العربية إلى أن بعض الدول العربية تشهد "ممارسات غير قانونية من جيرانها مما يعرض أمنها المائي للخطر"، مضيفاً أن المنطقة العربية تقع في قلب الأزمات وهي ركيزة أساسية في إمدادات الطاقة وأسعارها.