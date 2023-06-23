"شؤون الحرمين" تفعل "رفق" لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام

وأضافت: يهدف تفعيل مشروع "رفق" لدى ذوات الإعاقة والمسنات، إلى مساعدة القاصدات للالتقاء بذويهن في حال الضياع؛ وذلك بوضع أسورة على يد القاصدة تحمل معلوماتها ورقم التواصل مع المرافق؛ حتى يتمكّن الجميع من مساعدتها.