"شؤون الحرمين" تفعل "رفق" لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام

فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، وعبر إدارة ذوات الإعاقة، وإدارة رعاية شؤون المسنات بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية؛ مبادرة "رفق" لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام.
جاء ذلك ضمن حملة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا"، في عامها الـ11، وتحت شعار "الوصول إلى الحصول".
وقالت مديرة إدارة الأشخاص ذوات الإعاقة وإدارة رعاية شؤون المسنات، فاطمة السهلي: إن مبادرة "رفق" خصّصت للأشخاص ذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام.
وأضافت: يهدف تفعيل مشروع "رفق" لدى ذوات الإعاقة والمسنات، إلى مساعدة القاصدات للالتقاء بذويهن في حال الضياع؛ وذلك بوضع أسورة على يد القاصدة تحمل معلوماتها ورقم التواصل مع المرافق؛ حتى يتمكّن الجميع من مساعدتها.