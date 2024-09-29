بالصور.. المعركة الأولى كانت "غزة".. الجيش السعودي في فلسطين 76 عامًا توثق قضية السعودية الأولى وأبطالها

كما أورد الأسمري أن "أهم المواقع والمعارك التي شارك وتواجد الجيش السعودي فيها في فلسطين كانت: دير سنيد، أسدود، نجبا، المجدل، عراق سويدان، الحليقات، بيرون إسحاق، كراتيا، بيت طيما، بيت حانون، بيت لاهيا، غزة، رفح، العسلوج، تبة الخيش، على المنطار والشيخ نوران"، وأورد أن عدد القوات السعودية النظامية المشاركة بالدفاع عن فلسطين بلغ 3200 فرد وضابط كانوا بقيادة العقيد سعيد الكردي ونائبه وكيل القائد عبد الله بن نامي.