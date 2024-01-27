عطاء بلا حدود.. السعودية تبسط يدها بلا كلل للمنكوبين وهنا قصص لـ3 جسور في وقتٍ واحد

ومن جانب آخر، أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز، الدكتور عبد الله الربيعة، أن المساعدات المقدمة تأتي انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي الشقيق، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب في وقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.