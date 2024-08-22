القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح، ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ سلمان فيصل دعيج السلمان الصباح ـ رحمه الله ـ.