الأحساء وجهةٌ عائليةٌ تجمع بين المغامرة والترفيه والطبيعة المميزة

تُعدُّ الأحساء وجهةً عائليةً مميزةً تقدِّم تجارب متنوعة تجمع بين المغامرة والترفيه والطبيعة. ويمكن للعائلات الاستمتاع بتجربة الهايكينغ في جبل القارة، حيث يوفر الجبل بتضاريسه الفريدة وكهوفه الطبيعية أجواء مثيرة لمحبي المغامرة. أما لمحبي الطبيعة، فبُحيرة الأصفر هي وجهة مثالية لهم، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب متنوعة مثل التزلج على الرمال، والتصوير الفوتوغرافي وسط المناظر الخلابة، وقيادة السيارات فوق الكثبان الرملية. مع غروب الشمس، تتحول البحيرة إلى مكان ساحر لقضاء أوقات عائلية مميزة واكتشاف جمال السماء المرصعة بالنجوم.