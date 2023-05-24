"أمين الشرقية" يتفقد المشاريع التنموية بالقطيف ويدشن الوثيقة الأرشيفية للرقم المليون

واطلع أمين المنطقة على سير الأعمال القائمة في المشاريع التطويرية لإحدى مضامير المشي في سيهات البالغ طولها ٦٠٠ متر، وعرض ٣٠ مترًا، وكورنيش دارين، ومشروع شارع الملك عبدالعزيز، الذي يهدف إلى فـك الاختناقـات المروريـة بوسـط القطيـف، وسـهولة المرور بالأحياء المرتبطة، إضافة إلى أعمال شارع شمال الناصرة مع تقاطع شارع الخليفة علي بن أبي طالب، والربط بين جزيرة تـاروت بطريـق الجبيل الـدمام السـريع مـرورًا بمدينة القطيف، مستمعًا لشرح مفصل عن المراحل التي تم إنجازها في هذه المشاريع، والأعمال المتوقع الانتهاء منها.. كما تَفَقد سوق السمك، ضمن مشروع جزيرة الأسماك.