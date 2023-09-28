صندوق الوقف الصحي يطلق مبادرة "عطاء المستشفيات الخاصة 3"

وتعكس المبادرة روح العطاء والتكافل التي تقدمها المستشفيات الخاصة في المملكة، والعمل على تحسين جودة الحياة للمرضى، والإسهام في بناء مجتمع صحي أكثر استدامةً، كما تعد هذه المبادرة عنصرًا فعَّالًا في المسؤولية المجتمعية.