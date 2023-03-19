"سعود بن نهار" يدشن مركز غسيل وزراعة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف

وذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي، أن المركز يحتوي على 18 سريرًا، ويقدم العديد من الخدمات؛ منها الغسيل الدموي، والغسيل البروتيني، والغسيل الدموي المنزلي، والغسيل المناعي، بالإضافة إلى الخدمة الجديدة التي سوف تنطلق قريبًا وهي عمليات زراعة الكلى.