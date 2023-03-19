"سعود بن نهار" يدشن مركز غسيل وزراعة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز بالطائف

دشن الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، مركز غسيل وزراعة الكلى بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف بعد أن تمت إعادة تأهيله وتجهيزه وتوفير عدد من الأجهزة وأسرّة الغسيل الكلوي، وتأثيث القسم بالكامل من قبل مؤسسة أوقاف الشاكرين.
وذكر المتحدث الرسمي لصحة الطائف وليد الثقفي، أن المركز يحتوي على 18 سريرًا، ويقدم العديد من الخدمات؛ منها الغسيل الدموي، والغسيل البروتيني، والغسيل الدموي المنزلي، والغسيل المناعي، بالإضافة إلى الخدمة الجديدة التي سوف تنطلق قريبًا وهي عمليات زراعة الكلى.
وقال "الثقفي": إن هذا المشروع تم من خلال الشراكة المجتمعية بين صحة الطائف وأوقاف الشاكرين، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة أنشأت برنامج المشاركة المجتمعية كأول برنامج من نوعه يحقق التكامل بين الأجهزة الحكومية وجميع مكونات المجتمع خاصة المانحين والباذلين والساعين في خدمة المرضى والقيام بالمساهمة المجتمعية الفاعلة في تحقيق التنمية الصحية؛ انطلاقًا من رؤى وتطلعات برنامج التحول الوطني الرامية لتحقيق رؤية المملكة 2030.