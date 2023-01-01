"العثيم للاستثمار" تُعلن أضخم مشاريعها الاستثمارية التنموية في العاصمة السعودية الرياض

أعلنت شركة عبدالله العثيم للاستثمار البدء في تنفيذ أضخم مشاريعها الاستثمارية التنموية المتكاملة (كنوز) في العاصمة السعودية الرياض (قلب المملكة العربية السعودية ومركز الثقل الاقتصادي والمالي)، بتكلفة تصل إلى أكثر من (7) مليارات ريال.
ويحظى المشروع الذي يُقام على أرض مساحتها مائة وأربعة عشر ألف متر مربع (114.000) بموقعه المثالي والمميز بين طريقَي الملك فهد والعليا في شمال مدينة الرياض، أسرع المناطق نموًّا وجاذبية للاستثمار. كما يمتاز الموقع بقربه من مؤسسات الدولة وهيئاتها، وأهم مراكز الخدمات، وقربه من مطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي ومطار الملك سلمان الدولي الذي أُعلن إطلاقُ مخططه مؤخرًا بوصفه أحد أكبر مطارات العالم، فضلاً عن اتصاله المباشر بخط المترو.
ويتضمن المشروع مركزًا تجاريًّا، يوفر أكثر من مائة وعشرين ألف متر مربع (120.000) مساحات تأجيرية، تم تصميمها وفق أحدث المواصفات، وفندقًا عالميًّا بمساحة بناء تبلغ خمسين ألف متر مربع (50.000) بمئتين وخمسين (250) غرفة فندقية، وشققًا فندقية وسكنية فاخرة على مساحة ثمانين ألف متر مربع (80.000)، ومكاتب تجارية حديثة على مساحة تسعين ألف متر مربع (90.000)، إضافة إلى مدينة ترفيهية مغلقة على مساحة عشرين ألف متر مربع (20.000)، سيتم تنفيذها وتجهيزها وفق أفضل المعايير دعمًا للمشاريع السياحية والترفيهية بالعاصمة الرياض، فضلاً عن عشرة آلاف متر مربع (10.000) مساحات خضراء، ومواقف تستوعب خمسة آلاف (5000) سيارة.
وأكد الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن مشروع "كنوز" يُعد أحد المشاريع المتكاملة للشركة، ويأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية، وتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع طموحة، تُعد إضافة لمنظومة النهضة التنموية التي تشهدها السعودية عامة، ومدينة الرياض على وجه الخصوص، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة من أجل مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تتبنَّى نموذجًا تحوليًّا مثاليًّا، يتطلب مشاريع عملاقة، تواكب هذا التحول، وتعزز الإنجازات المبهرة التي حققتها السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.
وعبَّر العثيم عن إشادته بالجهود المباركة التي يقدمها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض عضو مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي تشهد تحولات متسارعة، وتنمية في المجالات كافة؛ لتكون الوجهة الاستثمارية المفضلة والجاذبة لدى المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وثمَّن العثيم جهود سمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض؛ للجهود المباركة و المبادرات النوعية التي تضطلع بها الهيئة، والجهود المتصلة بخدمة المواطنين. كما أشاد بجهود الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي تتولى تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع التطويرية الكبرى والاستراتيجية في الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية والبيئية كافة، والاهتمام برفع مستوى الخدمات والمرافق ذات الصلة بحياة المواطن وفرص معيشته الرغدة.
وأشار العثيم إلى النمو المتسارع للقطاع العقاري في السعودية عامة، ومدينة الرياض على وجه الخصوص، الذي يؤكد الأسس القوية التي يقوم عليها، والثقة التي يحظى بها من مجتمع الاقتصاد والأعمال.
ونوه رئيس مجلس الإدارة إلى اهتمام شركة العثيم للاستثمار بإنشاء مشروع تنموي متكامل في مدينة الرياض، وتجهيزه بالوسائل الحديثة والمبتكرة كافة في أحد أهم المواقع الاستثمارية، بما يواكب أنماط الحياة العصرية، ويتماشى مع استراتيجية العاصمة الرياض في سعيها إلى أن تصبح واحدة من أكبر عشر اقتصادات مدن في العالم.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ مشعل بن عميره، الرئيس التنفيذي لشركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن مشروع "كنوز" يعكس رؤية الشركة وتوجهها الاستراتيجي في تنفيذ مشروع حديث بمواصفات مبتكرة في قلب مدينة الرياض؛ ليصبح وجهة استثنائية لسكانها، تدعم عناصر جودة الحياة، وأنسنة المدن، وتحسين المشهد الحضري، وتطبيق مفهوم المدن الذكية.
وقال ابن عميره: إن تكامُل الخدمات التي يقدمها المشروع يُعزِّز من صناعة المجمعات التجارية الحديثة، ويفتح المجال لاستقطاب أفضل العلامات التجارية العالمية، ويُثري عالم السياحة والترفيه بالجديد والمبتكر، ويدعم برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية، وما يتبع ذلك من خبرات أجنبية، تساهم في تعزيز بيئة العمل الجاذبة؛ لنقل المعرفة والخبرات للمواهب الوطنية الشابة من الجنسَيْن.
وأشار ابن عميره إلى أن التصاميم الرائعة والفريدة للمشروع تمت من قِبل الاستشاري العالمي (شركة بينوي)، التي تحظى بخبرة طويلة في تصميم المشاريع المبتكرة متعددة الاستخدام، تزيد على (75) عامًا ، فضلاً عن اعتماد أفضل ما وصلت إليه مفاهيم البناء من تقنيات حديثة ومبتكرة؛ تجعل من "كنوز" أيقونة للمشاريع الحديثة في المنطقة.
يُذكر أن الشركات المُنفِّذة بدأت عمليات الإزالة والهدم، وتسوية الأرض التي سيقام عليها المشروع. ويجري استكمال الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة.