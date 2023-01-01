"العثيم للاستثمار" تُعلن أضخم مشاريعها الاستثمارية التنموية في العاصمة السعودية الرياض

وأكد الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم، رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم للاستثمار، أن مشروع "كنوز" يُعد أحد المشاريع المتكاملة للشركة، ويأتي في إطار استراتيجيتها التوسعية، وتعزيز ريادتها في تقديم مشاريع طموحة، تُعد إضافة لمنظومة النهضة التنموية التي تشهدها السعودية عامة، ومدينة الرياض على وجه الخصوص، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة وقيادتها الرشيدة من أجل مستقبل مشرق، يعززه اقتصاد متنوع ومستدام تماشيًا مع رؤية السعودية 2030، التي تتبنَّى نموذجًا تحوليًّا مثاليًّا، يتطلب مشاريع عملاقة، تواكب هذا التحول، وتعزز الإنجازات المبهرة التي حققتها السعودية بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.