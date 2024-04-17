"الربيعة" يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية لاستعراض مستجدات الإغاثة في السودان

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي تنظمه فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.