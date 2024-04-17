"الربيعة" يلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية لاستعراض مستجدات الإغاثة في السودان

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أمس، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ماكين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للسودان ودول الجوار الذي تنظمه فرنسا والاتحاد الأوروبي في العاصمة باريس.
وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، ومستجدات العمل الإنساني في السودان، ومناقشة أبرز الموضوعات المدرجة في المؤتمر.
وقدّمت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي شكرها الجزيل لدعم المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة لعمليات برنامج الأغذية العالمي الدولية، منوهة بسعي المركز الحثيث لتوفير الأمن الغذائي في الدول المتضررة.