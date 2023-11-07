احتضنته باريس.. "ملكية الرياض" تقيم حفلًا ختاميًا لحملة ملف الرياض إكسبو 2030

وكان الحفل الختامي قد شهد حضورًا دوليًا بارزًا؛ اطلعوا خلاله على المعرض المصاحب الذي تضمن شرحًا للمخطط العام للرياض إكسبو، واستعراضًا للموضوع الرئيس والموضوعات الفرعية، إضافة إلى رؤى المملكة في المعرض، التي تتمثل في تقديم معرضٍ من العالم إلى العالم يتشارك في بنائه وتشييده الشركات المحلية والدولية على حدٍ سواء، وتحقيق الاستفادة الجماعية منه، وإتاحة فرصة مشاركة الجميع من خلال تقديم فرصة المشاركة للدول المتقدمة والنامية "دولة واحدة، جناح واحد"، إضافة إلى (ركن التغيير التشاركي C3)؛ وهو المنطقة التي ستكون محركًا للابتكار والإبداع، إذ يهدف إلى إظهار كيفية التعاون بين أكثر العقول ذكاءً من حيث الابتكارات العلمية والاجتماعية والفكرية.