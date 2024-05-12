"جونسون كنترولز العربية" تصدر 300 وحدة تبريد هوائية سعودية الصنع إلى السوق الأمريكية خلال هذا العام

استضافت شركةُ جونسون كنترولز العربية "JCA"، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول البناء الذكية والصحية والمستدامة، حدثًا بارزًا في مجال التصدير داخل مجمع يورك الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، والذي يعدّ أكبر مصنع لشركة جونسون كنترولز العالمية في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. ويحتفل هذا الحدث بتصدير أكثر من 300 وحدة تبريد هوائية "تشيلر" سعودية الصنع من العلامة التجارية الرائدة "يورك"، إلى السوق الأمريكية خلال هذا العام، بقيمة سوقية إجمالية بلغت 100 مليون ريال في المرحلة الأولية.
وضمّ الحدثُ توقيعَ مذكرة انضمام بين جونسون كنترولز العربية وهيئة تنمية الصادرات السعودية؛ لفتح حساب استراتيجي للشركة لدى الهيئة، تماشيًا مع جهود تنمية الصادرات السعودية غير النفطية القادرة على المنافسة العالمية ضمن رؤية المملكة 2030. وخلال كلمته بالحدث أكّد الدكتور مهند الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، على تفاني الشركة في تعزيز الابتكار والاستدامة ودعم المحتوى المحلي والصادرات سعودية الصنع، مصرّحًا بأن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة الراسخ بتطوير المحتوى المحلي ودعم مبادرة "صنع في السعودية"، والتي تعدُّ جزءًا لا يتجزّأ من جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.
وأضاف "الشيخ": أنه من خلال تصدير المنتجات سعودية الصنع إلى السوق الأمريكية و26 سوقًا عالمية أخرى، تساهم جونسون كنترولز العربية في دعم النمو الاقتصادي للمملكة، علاوة على الترويج للصناعة السعودية وجودة منتجاتها على الساحة العالمية.
وأشاد الدكتور مهند الشيخ بالعلاقات التجارية الثنائية بين البلدين، قائلًا: "نحتفل اليوم بتصدير 300 وحدة تبريد هوائية "تشيلر" من العلامة التجارية الرائدة "يورك" إلى الولايات المتحدة، هنا من مجمع يورك الصناعي بالمملكة؛ مما يعكس جودة منتجاتنا وتقنياتنا الرائدة في مجال التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتي ترتقي لأكثر المعايير الأمريكية والأوروبية صرامة. في جونسون كنترولز العربية لدينا رؤية والتزام قوي تجاه السوق السعودية، حيثما نركز على توطين الصناعة وخلق فرص عمل قادرة على دعم الاقتصاد والمجتمع".
وأعلنت الشركة خلال الحفل عن وضع حجر الأساس لتوسعة جديدة في مجمع يورك الصناعي تحت رعاية فخرية من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بهدف تصنيع تشيلرات مبردة بالماء بسعة استثنائية تصل إلى 6000 طن تبريد، وهو أكبر منتج محلي في الشرق الأوسط لتكييف الهواء.
حقّقت جونسون كنترولز العربية إنجازات عديدة وخطوات بارزة في مجال التصنيع المحلي؛ حيث تأتي "80%" من إجمالي مبيعاتها من المنتجات المصنعة محليًّا، بالإضافة إلى ذلك استطاعت الشركة تنمية صادراتها بشكل كبير لتصل إلى أكثر من 30% من إجمالي إنتاجها، بفضل دعم ورؤية فريق الإدارة وشركاء جونسون كنترولز العربية، والتزامها بالتوسع العالمي وتنويع الاقتصاد من خلال التركيز على الابتكار والتميز.
والجدير بالذكر أنه بالإضافة إلى كونه أحد أكبر مصانع الشركة عالميًّا، يعد مجمع يورك الصناعي في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، المجمع الصناعي الوحيد للشركة على مستوى العالم الذي يضمّ مركزًا خاصًّا للبحث والتطوير "OpenBlue"، الرائد في مجال إزالة الكربون من المباني، وهو تحدٍّ عالمي خطير، يتصدّر أولويات الجيل الجديد من حلول البناء والبنية التحتية في المملكة العربية السعودية.
يذكر أن جونسون كنترولز العربية هي شركة رائدة عالميًّا في مجال المباني الذكية؛ حيث تخلق مساحات آمنة وصحية ومستدامة تأسّست في عام 1991، قمنا بتحويل المباني لأكثر من 30 عامًا من خلال تقنياتنا وخدماتنا الرقمية الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى ذلك تستخدم جونسون كنترولز العربية الذكاء الاصطناعي والحلول القائمة على البيانات لتوفير رؤية أعمق لصحة المباني واستدامتها وأدائها.
وتقوم الشركة بتصميم وتشغيل وصيانة البيئات الداخلية لدفع حقبة جديدة من المباني الآلية المكتفية ذاتيًّا. تقدم مجموعة JCA الشاملة من الحلول المتصلة جيدًا، OpenBlue، المخطط المستقبلي لصناعات مثل الرعاية الصحية والمدارس ومراكز البيانات والمطارات والملاعب والفنادق والتصنيع وما بعدها. نحن واثقون من أن حلولنا يمكن أن تساعدك في إنشاء المباني الأكثر ذكاء وأمانًا واستدامة في العالم.