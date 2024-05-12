"جونسون كنترولز العربية" تصدر 300 وحدة تبريد هوائية سعودية الصنع إلى السوق الأمريكية خلال هذا العام

وضمّ الحدثُ توقيعَ مذكرة انضمام بين جونسون كنترولز العربية وهيئة تنمية الصادرات السعودية؛ لفتح حساب استراتيجي للشركة لدى الهيئة، تماشيًا مع جهود تنمية الصادرات السعودية غير النفطية القادرة على المنافسة العالمية ضمن رؤية المملكة 2030. وخلال كلمته بالحدث أكّد الدكتور مهند الشيخ الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، على تفاني الشركة في تعزيز الابتكار والاستدامة ودعم المحتوى المحلي والصادرات سعودية الصنع، مصرّحًا بأن هذا الإنجاز يعكس التزام الشركة الراسخ بتطوير المحتوى المحلي ودعم مبادرة "صنع في السعودية"، والتي تعدُّ جزءًا لا يتجزّأ من جهود التنويع الاقتصادي في المملكة.