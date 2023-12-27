أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية تحسبًا لهطول أمطار متوقعة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، رفعها مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الأسبوع الجاري، وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.
وأكدت الأمانة تفعيل الخطط الميدانية واتخاذ التدابير اللازمة ونشر الفرق والآليات، والتنسيق مع الجهات المعنية.
وقالت أمانة جدة: إن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 3333 فردًا، و1691 معدةً وآليةً، جرى توزيعها على نطاق 16 بلدية فرعية ومركزًا للإسناد.
فيما تواصل الأمانة التنسيق ومتابعة تنبيهات المركز الوطني للأرصاد ومركز إدارة الأزمات والكوارث، فضلًا عن تفعيل الدور التوعوي عبر حسابات التواصل الاجتماعي ولوحات الطرق والشاشات، والمتضمن نشر الرسائل التحذيرية لسلامة السكان والزائرين، ودعم جهود الجهات المعنية خلال هطول الأمطار.
ودعت الأمانة إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه، وكذلك تجنب مصادر التيارات الكهربائية، حفاظًا على سلامتهم.
كما دعت للإبلاغ عن أي حالات طارئة تتعلق بآثار الحالة المطرية، من خلال الرقم الموحد لاستقبال البلاغات 940 أو عبر "تطبيق بلدي"، مؤكدةً ضرورة اتباع تعليمات الجهات المعنية وأخذ المعلومات من مصادرها.