أمانة جدة ترفع مستوى الجاهزية تحسبًا لهطول أمطار متوقعة

أعلنت أمانة محافظة جدة، اليوم الأربعاء، رفعها مستوى الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الأمطار المتوقع هطولها على المحافظة خلال الأسبوع الجاري، وفقًا للتقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.