"الأرصاد" يُنبّه 8 مناطق: أمطار خفيفة إلى غزيرة مع سيول وانعدام في الرؤية

وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة جازان تشهد أمطارًا غزيرة وسيولاً وانعدامًا في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفاء وهروب والفطيحة. وتشهد أمطارًا متوسطة على جازان وفرسان، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الثلاثاء.