"المطرية الـ8" تتواصل.. "الحصيني": تمتد والغزارة تتفاوت

وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من المتوقع -إن شاء الله- استمرار الحالة الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم وحتى غد الثلاثاء على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان وعسير ونجران بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد.