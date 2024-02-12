"المطرية الـ8" تتواصل.. "الحصيني": تمتد والغزارة تتفاوت

قال الباحث في الطقس، العضو المؤسس للجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني: إن الحرارة المسجلة فجر اليوم الاثنين عند الساعة السادسة لفّت مناطق المملكة بأجواء باردة؛ حيث سجلت طريف 5 درجات كأقل درجة حرارة، وسجلت الحرارة الأعلى في جازان بـ25 درجة.
وأوضح "الحصيني"، أن الرياض سجلت 10 درجات مئوية، والمدينة 13 درجة، والدمام 14 درجة، وجدة 20 درجة؛ مشيرًا إلى أن الحالة الجوية الممطرة الثامنة لموسم ١٤٤٥هـ تتمركز على الإمارات فجر اليوم الاثنين بأمطار غزيرة وحبات برد.
وأضاف، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من المتوقع -إن شاء الله- استمرار الحالة الممطرة خلال الـ24 ساعة القادمة من اليوم وحتى غد الثلاثاء على أجزاء من المنطقة الشرقية وجازان وعسير ونجران بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد.
وتابع: "تمتد الأمطار إلى دول الخليج العربي بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وأحيانا غزيرة جدًّا وحبات برد، واحتمال تشكل سحب عملاقة خاصة على الإمارات وسلطنة عمان، مع سيول قوية ورياح، والله أعلم".