الفَقد في عمر الطفولة يقود الألباني "ريسولي" لكفالة أكثر من 10 آلاف يتيم

وتابع: منذ 9 سنوات وأنا أتولّى مهامّ إدارة الجمعية، ولدينا قاعدة بيانات للأيتام؛ حيث تجاوز عددهم 11 ألف يتيم، و"الفقد العظيم هو عدم الإيمان والتوكل على الله، فقدت والدتي لاحقًا، وحينها كنت أتزوّد بالعلم الشرعي ومشاركة حلقات العلم والدروس الدينية في المسجد، التي أسهمت بقوة في توفير التفاؤل، وهذا من توفيق الله، واليوم لديّ أسرة وأبناء، وزوجتي معلمة لغة إنجليزية".