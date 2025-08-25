شبان يُجسّدون الشهامة على طريق الطائف – الرياض.. أنقذوا عائلة وقدّموا مركباتهم لنقلها
في موقف إنساني نبيل، ضرب ثلاثة شبان مثالًا حيًّا في الشهامة والنخوة، بعدما سارعوا لمساعدة عائلة تعطّلت مركبتها على الطريق الرابط بين الطائف والرياض، حيث بادروا بنقل أفراد العائلة إلى مقر سكنهم بمدينة الرياض مستخدمين سياراتهم الخاصة، في مشهد يعكس القيم الأصيلة للمجتمع السعودي.
وفي حديث خاص لـ"سبق"، روى والد الأسرة، عبد الله الغييثات الدوسري، تفاصيل الحادثة قائلًا: "أثناء عودتي بعائلتي إلى الرياض، وبعد تجاوز الطائف بنحو 100 كيلومتر، تعطّلت المركبة بسبب عطل فني مفاجئ، وبدأ الدخان يتصاعد من المحرك، فتوقفت على جانب الطريق وأشرت للمارة طلبًا للمساعدة".
وأضاف: "توقّفت ثلاث مركبات، وكان يقودها شبان في العقد الثاني من العمر، حيث ساعدوني أولًا في إطفاء مصدر الدخان، ثم أصروا على نقل أفراد عائلتي إلى الرياض، رغم أن الوقت كان متأخّرًا من الليل، فيما بقوا هم عند المركبة المتعطّلة وتواصلوا مع سطحة لنقلها وإيصالها إلى الرياض".
واختتم "الدوسري" حديثه بتوجيه الشكر للشبان الثلاثة: بدر بن راشد العرق، وصالح بن راشد العرق، وعلي بن هادي العرق آل مرة، مؤكدًا أن موقفهم النبيل يُجسّد قيم الإيثار والتكافل، ويعكس شهامة أبناء الوطن ونبل أخلاقهم.