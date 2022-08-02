"الواصل" يقدِّمُ أوراق اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة لدى الأمم المتحدة بنيويورك

قدَّمَ السفير الدكتور عبدالعزيز بن محمد الواصل، أوراقَ اعتماده مندوبًا دائمًا للمملكة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.