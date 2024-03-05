على هامش "ليب 2024".. مجلس الصحة الخليجي يوقّع مذكرة تفاهم مع "علم"

وقّع مجلس الصحة الخليجي، مذكرة تفاهم اليوم مع شركة "علم" خلال فعاليات مؤتمر "ليب 2024"، بهدف تعزيز التعاون الصحي الخليجي ودمج التكنولوجيا الرقمية في القطاع الصحي، وتطوير مستوى الخدمات المقدمة ضمن القطاع.
ويأتي توقيع المذكرة سعياً من المجلس لتوسيع نطاق الشراكة القائمة بين مجلس الصحة الخليجي وشركة "علم" من خلال المساعدة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لنظام "نشرتك"، الذي يعد جزءاً من المبادرات الرامية لتحسين جودة الخدمات الصحية بدول المجلس.
كما يشمل نطاق التعاون أيضاً بين المجلس وشركة علم خدمات الاستشارات، إسناد الأعمال والعمليات والتفتيش، بالإضافة إلى تحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، حيث أن هذا التعاون سيسهم في توسيع نطاق بين الجانبين وإطلاق خدمات إضافية على المستوى الدولي.
ويؤكد هذا التعاون حرص مجلس الصحة الخليجي على استخدام التكنولوجيا الرقمية في تطوير الخدمات الصحية في دول مجلس التعاون ويعكس التزام المجلس نحو استخدام أحدث الابتكارات لتحسين جودة الحياة في دول مجلس التعاون الخليجي.