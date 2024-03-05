على هامش "ليب 2024".. مجلس الصحة الخليجي يوقّع مذكرة تفاهم مع "علم"

كما يشمل نطاق التعاون أيضاً بين المجلس وشركة علم خدمات الاستشارات، إسناد الأعمال والعمليات والتفتيش، بالإضافة إلى تحليل البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، حيث أن هذا التعاون سيسهم في توسيع نطاق بين الجانبين وإطلاق خدمات إضافية على المستوى الدولي.