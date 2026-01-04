صقار سوري يتواجد للمرة الثالثة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

وكشف السوري طراد أن علاقته بالصقارة بدأت منذ الصغر، وأوضح "تعلقت بهذا الموروث من عائلتي، وتحديدًا من والدي وأجدادي، وعلاقتي بالصقور بدأت منذ الطفولة وما زلت متعلقًا بها"، وثمّن طراد الجهود التي يبذلها نادي الصقور السعودي لخدمة موروث الصقارة، وقال "أشكر نادي الصقور السعودي على التنظيم المميز، والاستقبال والحفاوة، مهرجان الملك عبدالعزيز يشهد تطورًا مستمرًا في كل عام".