صقار سوري يتواجد للمرة الثالثة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025

أبدى الصقار السوري أحمد خالد طراد، سعادته بالتواجد للمرة الثالثة في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض) حتى العاشر من يناير الحالي، وسط مشاركة واسعة من الصقارين المحليين والدوليين.
وأوضح طراد أنه يحرص على التواجد في هذا الحدث الدولي الذي يجمع نخبة الصقارين في المملكة والعالم، مؤكدًا أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يمثل ملتقى عالميًا للصقارة يتم خلاله تبادل الخبرات والتجارب، كما يخلق علاقات اجتماعية وتبادل للمعرفة بين الصقارين.
وعن عدم تحقيقه نتيجة جيدة بمسابقة الملواح (الدعو 400 متر) رغم مشاركته الثالثة، أجاب "هذا العام كنت مستعدًا بشكل جيد من خلال الصقر (سحاب) الذي قدم أداءً جيدًا خلال التدريبات، ولكن أثناء السباق حلق الصقر عاليًا وخرج عن المسار"، مضيفًا "بغض النظر عن النتائج، أعتقد أن تواجدنا في هذا الحدث الكبير يعتبر مكسبًا لي".
وكشف السوري طراد أن علاقته بالصقارة بدأت منذ الصغر، وأوضح "تعلقت بهذا الموروث من عائلتي، وتحديدًا من والدي وأجدادي، وعلاقتي بالصقور بدأت منذ الطفولة وما زلت متعلقًا بها"، وثمّن طراد الجهود التي يبذلها نادي الصقور السعودي لخدمة موروث الصقارة، وقال "أشكر نادي الصقور السعودي على التنظيم المميز، والاستقبال والحفاوة، مهرجان الملك عبدالعزيز يشهد تطورًا مستمرًا في كل عام".
وكان السوري أحمد خالد طراد شارك في شوط مثلوث جير قرناس ملاك دوليين بمسابقة الملواح، الذي أقيم اليوم السبت بمشاركة 16 صقارًا.
يذكر أن مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025، يجمع هذا العام صقارين من تسع دول، يتقدمهم صقارون من دول مجلس التعاون الخليجي وسوريا، إضافة إلى مشاركات من إيطاليا وإيرلندا، ليواصل المهرجان تعزيز حضوره العالمي بعد حصوله على ثلاثة أرقام قياسية في موسوعة غينيس كأكبر مهرجان للصقور من حيث عدد الصقور المشاركة.