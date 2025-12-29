بدء موسم جني الحمضيات في العُلا بإنتاج يتجاوز 6 آلاف طن

وتنتج المحافظة أنواعًا متعددة من الحمضيات الشهية والغنية بالعناصر الغذائية، من أبرزها البرتقال أبو سُرّة، والترنج، والليمون الحلو، ويستمر موسم الجني من ديسمبر حتى مارس.