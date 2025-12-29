بدء موسم جني الحمضيات في العُلا بإنتاج يتجاوز 6 آلاف طن

شهدت مزارع محافظة العُلا هذه الأيام انطلاق موسم جني الحمضيات، في واحدة من أبرز المناطق الزراعية بالمملكة في إنتاج هذا المحصول.
وتبلغ مساحة مزارع الحمضيات في العُلا نحو 654.57 هكتارًا، وتضم ما يقارب 261,826 شجرة، بإنتاج سنوي يتجاوز 6,545 طنًا.
وتنتج المحافظة أنواعًا متعددة من الحمضيات الشهية والغنية بالعناصر الغذائية، من أبرزها البرتقال أبو سُرّة، والترنج، والليمون الحلو، ويستمر موسم الجني من ديسمبر حتى مارس.
وتتميّز الحمضيات العُلاوية بجودتها العالية، ونكهتها المميزة، بفضل المناخ الفريد والتربة الخصبة، ما يجعلها من الفواكه المفضلة في الأسواق المحلية.
ويُعد موسم الحمضيات مناسبة زراعية واقتصادية تسهم في دعم النشاط الزراعي بالمحافظة، وتعكس تنوّع الإنتاج المحلي ضمن مستهدفات التنمية الزراعية المستدامة.