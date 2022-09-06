"خوجة": قرار منع المشروبات الغازية في المدارس يحمي الطلاب من الأمراض

اعتبر خبير الصحة العامة استشاري طب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة، قرار وزارة التعليم الذي سيتم من خلاله منع تقديم المشروبات الغازية بالمقاصف المدرسية ينعكس إيجاباً على صحة الطلاب والطالبات ويحميهم من المشاكل المرتبطة بتلك المشروبات غير الصحية.
وقال إن "المشروبات الغازية تحتوي على كمية عالية من السكر، وبالتالي تزيد خطورة وفرص الإصابة بمعظم الأمراض، كما تؤدي إلى زيادة نسبة الدهون الثلاثية الضارة، بجانب احتوائها على الكافيين الذي يؤدي مع السكر إلى ارتفاع ضغط الدم، كما أثبتت الدراسات زيادة خطر إصابة المواظبين على تناول المشروبات الغازية بالنوبات القلبية بنسبة 20% أكثر من الذين لا يتناولونها، بينما يؤدي حمض الفوسفوريك الموجود في المشروبات الغازية إلى خروج الكالسيوم من العظام، ما يسبب هشاشة العظام وتسوس الأسنان".
وتابع أن "أهم المشكلات التي تترتب على المشروبات الغازية هي زيادة استهلاك السكريات، إذ وجدت دراسة تشير إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مرتبط بزيادة فرص ظهور مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بسبب زيادة الوزن الذي يزيد أيضًا من فرص السمنة المفرطة، كما تسبب بعض مكونات المشروبات الغازية باضطراب الغدد الصماء، بالإضافة إلى إصابة الأطفال بهشاشة العظام، كما أنه يؤثر على التوازن الحمضي القلوي في المعدة، وحدوث اضطراب إدرار البول ، وترفع فرص تكون حصوات الكلى، نتيجة الحموضة واختلال المعادن الجذرية، إضافة إلى ضعف عملية الهضم نتيجة تفاعل حمضي الفوسفوريك والهيدروكلوريك بالمعدة؛ ما يؤدي لانتفاخ البطن وعسر الهضم، بجانب زيادة فرص تسوس وتآكل الأسنان، وزيادة خطورة الإصابة في السكري بجانب السعرات الحرارية التي يكتسبها الفرد بتناوله للمشروبات الغازية، كما يؤدي الكافيين الموجود بكميات كبيرة إلى الأرق، والتوتر، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي، والتبول المفرط، وعدم انتظام ضربات القلب".
وأضاف "المشروبات الغازية تحتوي على مادة الكافيين التي تسبب الإدمان ولها آثار جانبية ضارة متعددة، فإن امتصاص الكافيين في الدم سريع، حيث يؤثر الكافيين على الجهاز العصبي المركزي والغدة الكظرية، بينما يظل في الدورة الدموية لمدة 11 ساعة، والكافيين مدر للبول".
وقال خوجة: "يجب على المقاصف المدرسية تبني العصائر الطازجة كحلول بديلة للعصائر الصناعية الجاهزة لكونها تحتوي على نسبة عالية من السكريات، عكس العصائر الطازجة التي تمد الجسم بكل العناصر اللازمة من فيتامينات ومعادن، إذ توجد مضادات الأكسدة بشكل طبيعي في العصائر وتساعد على منع أو إيقاف تلف الخلايا الناجم عن المواد المؤكسدة، كما تمد العصائر الطازجة الجسم بكمية كبيرة من الماء، وتعمل على مساعدة الجسم على معالجة الكربوهيدرات التي تأتي من السكريات الطبيعية في العصير، كما يساعد العصير الطازج على إنتاج الطاقة، فالسكر الطبيعي الموجود في الفاكهة والذي يسمى الفركتوز، يجعل مستويات السكر في الدم متوازنة".