"خوجة": قرار منع المشروبات الغازية في المدارس يحمي الطلاب من الأمراض

وتابع أن "أهم المشكلات التي تترتب على المشروبات الغازية هي زيادة استهلاك السكريات، إذ وجدت دراسة تشير إلى أن تناول المشروبات المحلاة بالسكر مرتبط بزيادة فرص ظهور مرض السكري من النوع الثاني، وذلك بسبب زيادة الوزن الذي يزيد أيضًا من فرص السمنة المفرطة، كما تسبب بعض مكونات المشروبات الغازية باضطراب الغدد الصماء، بالإضافة إلى إصابة الأطفال بهشاشة العظام، كما أنه يؤثر على التوازن الحمضي القلوي في المعدة، وحدوث اضطراب إدرار البول ، وترفع فرص تكون حصوات الكلى، نتيجة الحموضة واختلال المعادن الجذرية، إضافة إلى ضعف عملية الهضم نتيجة تفاعل حمضي الفوسفوريك والهيدروكلوريك بالمعدة؛ ما يؤدي لانتفاخ البطن وعسر الهضم، بجانب زيادة فرص تسوس وتآكل الأسنان، وزيادة خطورة الإصابة في السكري بجانب السعرات الحرارية التي يكتسبها الفرد بتناوله للمشروبات الغازية، كما يؤدي الكافيين الموجود بكميات كبيرة إلى الأرق، والتوتر، وارتفاع ضغط الدم، واضطرابات الجهاز الهضمي، والتبول المفرط، وعدم انتظام ضربات القلب".