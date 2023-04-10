"توكيد الخبر" في القرآن.. بلاغة مثبتة للمعنى مقنعة للمنكر

ومن شواهده، قال الدكتور "الخريصي": منها ما جاء في قول الله تعالى: {ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ} "المؤمنون:15"، حيث أكدت الآية وقوع الموت، والموت حقيقة ليست بحاجة إلى مؤكدات؛ لامتناع إنكارها عند المخاطب، والسّر في وجود هذه المؤكدات، يقول الأستاذ الدكتور "عويض العطوي": "نحن نعلم أن الموت لا ينكره أحد ولا يشك فيه، فكيف إذاً يؤكّد الكلام بـ(إن واللام واسمية الجملة)؟ الجواب عن ذلك: أن المخاطب (غير المنكر) نُزِّل في هذه الآية (منزلة المنكر) فعومل معاملته فأُكد له الكلام، والسؤال هنا: لماذا كان ذلك؟ الجواب: لأن المراد هو إيقاظ الناس من غفلتهم؛ لأنهم وإن كانوا لا ينكرون الموت بأقوالهم إلا أن حالهم وتعاملهم، وطول أملهم وفشو الظلم بينهم، يدل على أنهم لا يتذكرون الموت، ولا يشعرون به، فكأنهم بهذا ينكرون وقوعه، لذا حَسُن أن يكون الكلام الموجه إليهم مؤكداً بمؤكدات عدة".