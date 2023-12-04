"الفضلي": السعودية تمضي بخطى ثابتة نحو زراعة 600 مليون شجرة بحلول عام 2030

وأوضح الوزير الفضلي أن النسخة الثالثة من منتدى مبادرة السعودية الخضراء تأتي استكمالاً لبناء النجاحات التي تحققت في المشاريع والمبادرات السابقة منذ إطلاق النسخة الأولى في الرياض، وتطلعًا لتحقيق المزيد من الإنجازات في رحلة الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، والعمل على تنميتها، وازدهارها، واستدامتها.. وقد قامت السعودية بتفعيل أكثر من (80) مبادرة جديدة، مع الالتزام بتحقيق مزيد من التقدم في السنة الثانية؛ لدعمها في تحقيق الأهداف الثلاثة للمبادرة.