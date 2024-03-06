مع اقتراب رمضان.. الإقبال الشديد وارتفاع الأسعار يقفزان بـ"ذبيحة رمضان" لأكثر من 2000 ريال

وبحسب نشرة التاسعة على قناة mbc فإن أسواق المواشي تشهد إقبالاً كبيرًا مع وجود ارتفاع ملحوظ في الأسعار؛ إذ وصلت ذبيحة رمضان لأكثر من 2000 ريال. فيما أرجع مواطنون الارتفاع إلى قلة البديل الوطني؛ وبالتالي ارتفاع الأسعار، مشيرين إلى أن بعض الذبائح أسعارها من 1600 ريال إلى 2500 ريال.