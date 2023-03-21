وفد نمساوي يزور المملكة لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة الفرص المستقبلية بين البلدين

يذكر أن اللجنة المشتركة بين المملكة والنمسا، عقدت دورتها الثامنة بمدينة الرياض في شهر مارس من العام الماضي، نوقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وبحث الوضع الاقتصادي الراهن، وسبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومن المزمع إقامة أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة العام المقبل في جمهورية النمسا.