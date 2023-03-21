وفد نمساوي يزور المملكة لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة الفرص المستقبلية بين البلدين

زار المملكة وفد من جمهورية النمسا، برئاسة وزير العمل والاقتصاد مارتن كوشر يرافقه عدد من مسؤولي وقادة القطاعين العام والخاص وممثلو الشركات النمساوية؛ بهدف تعزيز التعاون القائم بين البلدين، ومناقشة الفرص المستقبلية المشتركة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وتضمنت زيارة الوفد، لقاءات مع عدد من الأمراء والوزراء وكبار المسؤولين من القطاع العام والخاص، شهدت استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا وسبل تطويرها في مختلف المجالات وآخر التطورات ذات الاهتمام المشترك.
وعقد خلال الزيارة اجتماع الطاولة المستديرة الاستثماري السعودي النمساوي، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على استعراض فرص الأعمال التجارية والاستثمارية وتعزيز التواصل بين الجانبين.
وتم اصطحاب الوفد النمساوي في جولة لحي الطريف التاريخي، ومطل البجيري، اطلعوا خلالها على العمق التاريخي للمملكة وثقافتها العريقة.
يذكر أن اللجنة المشتركة بين المملكة والنمسا، عقدت دورتها الثامنة بمدينة الرياض في شهر مارس من العام الماضي، نوقش خلالها الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، وبحث الوضع الاقتصادي الراهن، وسبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين، ومن المزمع إقامة أعمال اللجنة السعودية النمساوية المشتركة العام المقبل في جمهورية النمسا.