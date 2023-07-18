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"الخريف" يلتقي وزير الطاقة الجيبوتي.. على هامش منتدى مصر للتعدين 2023

بحثا تعزيز العلاقات الثنائية في قطاعَي الصناعة والتعدين وسبل تطويرها
"الخريف" يلتقي وزير الطاقة الجيبوتي.. على هامش منتدى مصر للتعدين 2023

التقى وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزيرَ الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، يونس بن علي جيدي، على هامش منتدى مصر للتعدين 2023، المقام في العاصمة المصرية القاهرة.

وتطرّق النقاش إلى بحث تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في قطاعَي الصناعة والتعدين وسبل تطويرها، وفتح آفاق جديدة للتعاون بما يحقّق المصالح المشتركة بين البلدين.

وشهد اللقاء بحث تبادل الفرص الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين، كما تم استعراض التوجهات الحالية في صناعة التعدين العالمية، والفرص الواعدة التي يوفرها قطاع التعدين لتحقيق التنمية الاقتصادية في المنطقة.

بندر بن إبراهيم الخريف
يونس بن علي جيدي
منتدى مصر للتعدين 2023

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