"الخريف" يلتقي وزير الطاقة الجيبوتي.. على هامش منتدى مصر للتعدين 2023

التقى وزيرُ الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، وزيرَ الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي، يونس بن علي جيدي، على هامش منتدى مصر للتعدين 2023، المقام في العاصمة المصرية القاهرة.