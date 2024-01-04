أطلقها برنامج "لنبادر".. "محافظ جدة" يستعرض تقرير الحملة التطوعية "عينك على البحر"

ترأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي في مقر المحافظة، اليوم اجتماعًا لاستعراض تقرير حملة "عينك على البحر" التي أطلقها برنامج التطوع والشراكة المجتمعية "لنبادر" بمحافظة جدة بالتعاون مع القطاع الخاص في مرحلتها الثانية.
واستمرت لمدة يومين؛ حيث استهدفت تنظيف قاع البحر بـ"جزيرة بياضة" وشاطئ "شعارة"، تم خلالها جمع كميات من النفايات الضارة بالبيئة بلغت 2.5 طن تقريبًا، بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة و100 غواص متطوع.
وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي البيئي والمشاركة المجتمعية في مجال الحفاظ على البيئة والحياة البحرية، وتعزيز الشعور بالمسؤولية للفرد والمجتمع تجاه المحافظة على الشواطئ، وتحفيز روح العمل التطوعي وحماية البيئة الطبيعية، وتعزيز ممارسة الأنشطة الرياضية، وتحسين المشهد الحضري، والإسهام في تحقيق رؤية المملكة 2030 للوصول إلى مليون متطوع.