مدارس رواد الخليج ترحب بالطالبة الفائزة بالمنحة الدراسية

وتتمثل خطط الطالبة للدراسة في التالي: "هناك جانبان فيما يتعلق بما تعلمته وما زلت أتعلمه منذ أن انضممت إلى مدرسة رواد الخليج العالمية. على المستوى الأكاديمي والمستوى الشخصي. أكاديميًّا أتلقى العديد من الدورات الرائعة مثل: (تاريخ العالم، العلوم الفيزيائية، مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعربية)، كما أستعد حاليًا لمسابقة كانجارو للرياضيات لعام 2023. على المستوى الشخصي أحب ما يفعله أساتذتي ومديرتي لمساعدتي في تحسين كل جانب من جوانب حياتي؛ لذلك أود أن أُعرب عن امتناني لكل منهم".