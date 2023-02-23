مدارس رواد الخليج ترحب بالطالبة الفائزة بالمنحة الدراسية

استقبلت مدارس رواد الخليج العالمية، الطالبة هدى مختار، الحائزة على المنحة الدراسية من مدارسنا لتكملة دراستها الثانوية. والتي قد أعلنت عنها المدارس لتشجيع الطلاب على تعزيز مهاراتهم التنفاسية، ومنحهم فرصة الحصول على المنحة المجانية لتفوقهم.
وتُعتبر تلك المنحة جزءًا من الخدمة المجتمعية التي تُقدّمها مدارسنا في المملكة العربية السعودية، وكانت الشروط تتضمن دراستهم للمنهج الأمريكي في المرحلة الثانوية.
ويتم ترشيح الطلاب واجتيازهم لاختبارات تحريرية ومقابلات شخصية، واجتياز البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين.
يهدف البرنامج إلى استقطاب الطلاب المتميزين والموهوبين؛ وذلك لتكون المدارس بيئة جاذبة وحاضنة للطلبة المتفوقين؛ مما يسهم في ارتقاء المدارس في العملية التعليمية والعلمية.
تحكي لنا الطالبة هدى مختار، عن لحظة فوزها بالمنحة: "أتذكر عندما تلقيت الأخبار لأول مرة، في الدقائق القليلة الأولى، لم أصدق. ظللت أقرأ البريد الإلكتروني مرارًا وتكرارًا. بمجرد أن أدركت أنني حصلت بالفعل على المنحة الدراسية في مدرسة رواد الخليج العالمية، أخبرتُ كل شخص أعرفه. لقد كانت واحدة من أسعد لحظات حياتي".
وتابعت الطالبة المتفوقة قائلة: "أنا حاليًا في الصف التاسع. قبل مدرسة رواد الخليج العالمية، عشت ودرست في الولايات المتحدة من مرحلة الروضة حتى الصف السادس. وفي منتصف عام 2020، عدنا إلى الوطن في المملكة العربية السعودية وانضممت إلى مدرسة عالمية أخرى هنا في الرياض. وقد أكملت صفوفي الدراسية السابعة والثامنة بأداء متميز".
وتتمثل خطط الطالبة للدراسة في التالي: "هناك جانبان فيما يتعلق بما تعلمته وما زلت أتعلمه منذ أن انضممت إلى مدرسة رواد الخليج العالمية. على المستوى الأكاديمي والمستوى الشخصي. أكاديميًّا أتلقى العديد من الدورات الرائعة مثل: (تاريخ العالم، العلوم الفيزيائية، مواد الرياضيات واللغة الإنجليزية والعربية)، كما أستعد حاليًا لمسابقة كانجارو للرياضيات لعام 2023. على المستوى الشخصي أحب ما يفعله أساتذتي ومديرتي لمساعدتي في تحسين كل جانب من جوانب حياتي؛ لذلك أود أن أُعرب عن امتناني لكل منهم".
ستستمر مدارس رواد الخليج العالمية في تقديم خدماتها للمجتمع ودعم الطلاب المتفوقين حول المملكة، من خلال تشجيعهم على التقدم للحصول على المنحة الدراسية التي ستقدّمها المدارس في بداية الأعوام الدراسية المقبلة.