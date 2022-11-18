تزامنًا مع يوم الطفل.. إطلاق مهرجان "أطفال الثقافة" في ذي أرينا غرناطة

وأوضحت أن المهرجان ينقسم إلى قسمين رئيسين، وفي كل قسم مجموعة من المناطق المتخصصة التي تشهد أنشطة فعاليات نوعيّة ومثرية؛ حيث يتكون القسم الأول من "فعاليات الاكتشاف والإدراك" من عدة مناطق تشمل الموسيقى، والمتاهة، والأزياء والحرف، والمطبخ السعودي، التي تهدف منها الوزارة إلى تقديم تجربة متكاملة للأطفال من عمر 4 سنوات إلى 12 سنة، مع توصية أولياء الأمور بإشعار المنظمين حيال حساسية أبنائهم تجاه الأطعمة لتجنب المخاطر.