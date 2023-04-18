استعداداً للعيد.. "بيئة مكة" تهيئ المسالخ لاستقبال المواطنين والمقيمين

وأوضح مدير إدارة الأسواق والمسالخ بفرع منطقة مكة المكرّمة المهندس جمعان بن علي الزهراني، أنه سيتم استقبال الأنعام في المسالخ من الساعة الخامسة صباح يوم العيد، حيث عملت الوزارة على تنفيذ خطتها للموسم من وجود كادر العاملين في جميع المسالخ من أطباء ومساعدين بيطريين ومشرفين وجزارين وعمال نظافة استمراراً لتطبيق الإجراءات الحثيثة لاستقبال هذا الموسم من ناحية تكثيف الرقابة على مُشغلي المسالخ من قِبل لجان الإشراف التابعة للوزارة، كذلك تطوير وتنظيم عملية تسلُّم وتسليم الذبائح وترقيمها مع الأخذ في الحسبان تقليل وقت الانتظار إلى أدنى فترة ممكنة، إلى جانب تخصيص صالات خاصة للجمعيات والمتعهدين، واستمرار التأكد من عمليات الفحص السليم للمذبوحات قبل وبعد الذبح خدمةً للمواطن والمقيم.