«فلاورد» تدعم مجتمعها في شهر رمضان المبارك

يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني أُسّس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قِبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.