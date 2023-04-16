«فلاورد» تدعم مجتمعها في شهر رمضان المبارك

قامت شركة فلاورد؛ الوجهة الأولى في مجال توصيل الورود والهدايا أونلاين في منطقة الشرق الأوسط والمملكة المتحدة، بالمشاركة بعديد من الأعمال الخيرية، بالتعاون مع مختلف المؤسسات في المملكة العربية السعودية، احتفالاً بحلول شهر رمضان الفضيل، وإيمان الشركة بأهمية خدمة المجتمع.
بحلول يوم المسؤولية الاجتماعية في شهر رمضان المبارك، تعاونت شركة فلاورد مع جمعية حياة الخيرية المتخصصة في تقديم الخدمات الطبية للمرضى المحتاجين بالمدينة المنوّرة، وقامت فلاورد بالمبادرة بتوزيع الورود على المرضى.
وهذا اليوم، وهو يوم مخصّص للقيام بأنشطة اجتماعية تسهم بمعالجة كثير من القضايا ذات أهمية التي تمس جميع أفراد المجتمع.
وكون فلاورد شريك الفرحة لمؤسسة سين الخيرية التي تسعى للمساهمة في الخدمة المجتمعية من خلال ترميم منازل الأسر المتعففة وإيجاد روح التعاون بين أفراد المجتمع، قامت فلاورد بالتطوع لمساعدة المؤسسة بترميم منزل عائلة سعودية في مدينة الرياض.
وبما أن شهر رمضان هو شهر الخير والعطاء، عبّرت فلاورد عن شكرها الجزيل لجميع المتطوعين الذين بدأوا العمل من المغرب حتى منتصف الليل، وقامت بتوزيع الهدايا والورود على أفراد الأسر وجميع المتطوعين والمشاركين لزيادة الفرح والبهجة.
وقامت فلاورد أيضاً بالتعاون مع الجمعية الخيرية؛ وقف كسوة السيدة عائشة في جدة، وتعمل هذه الجمعية على توزيع كسوة العيد على الأسر المحتاجة وذلك بجمع تبرعات الملابس بعد غسلها وتصنيفها.
ويتم عرض الملابس في بازار في نهاية شهر رمضان لتختار منها العائلات الملابس المناسبة للعيد.
وستتواجد فلاورد في ركن في البازار حيث ستوزع 5,000 وردة على العائلات المحتاجة.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في فلاورد، السيد/ عبدالعزيز باسم اللوغاني: بدايةً نود تهنئة المملكة العربية السعودية، قيادةً وشعباً بحلول شهر رمضان المبارك، سائلين اللّه أن يعيده عليهم أعواماً عديدة وينعمهم بالصحة والأمن والسلام.
نحن ممتنون لاستطاعتنا تقديم يد العون للمحتاجين في هذا الشهر الفضيل، بالتعاون مع عديدٍ من المؤسسات الخيرية، ونود تقديم جزيل الشكر لجميع المؤسسات التي تعاوننا معها وللمتطوعين على عملهم الإنساني.. نحن نسعى دائماً لنشر الخير ونود أن نصبح قدوة في العمل الخيري.
يُذكر أن فلاورد هو متجر إلكتروني أُسّس عام 2017 معني بطلب الورود والهدايا عبر الإنترنت، حيث تقوم بشراء الورود من أفضل المزارع في العالم وتوريدها إلى ورش عملها في جميع الدول التي تعمل بها ليتم تنسيقها من قِبل المصممين المحترفين ومنسقي الورود.
وتقوم الشركة بالتعاون مع عددٍ من المصممين والعلامات التجارية العالمية والمحلية لتقديم مجموعة واسعة من المنتجات، كالشوكولاتة والحلويات والعطور وغيرها التي يتم توصيلها في اليوم نفسه عبر خدمة التوصيل الخاصة بالشركة لضمان أفضل تجربة للعملاء.