أمير جازان يعتمد نتائج الفائزين بجائزة التفوق والإبداع في دورتها الـ 15

كما أشاد أمين عام الجائزة الدكتور إبراهيم بن محمد أبو هادي النعمي، بدعم أمير المنطقة المتواصل واهتمامه الدائم بتكريم المبدعين والمتميزين من أبناء المملكة، مبينًا أن الجائزة تكرم في عامها الحالي 24 فائزًا وفائزة أفرادًا ومؤسسات من خلال 14 فرعاً.