بدلًا من منع الجوالات في المدارس.. كاتب سعودي: هذا حل آخر للمشكلة وسيستجيب الطلاب

تعميم منع الجوالات في المدارس

وفي مقاله "جوال في المدرسة!" بصحيفة "عكاظ"، يبدأ السليمان بتعميم الوزارة، ويقول: "تلقيت من مدرسة ابني الثانوية تعميمًا يشدد بناء على تعليمات الوزارة، على منع الطلاب من إحضار هواتفهم الجوالة، وأن أي هاتف يُضبط سيتم احتجازه حتى نهاية العام الدراسي!.. الهدف هو منع الطلاب من الانشغال باستخدام هواتفهم أثناء اليوم الدراسي؛ لكن الحقيقة أن الطلاب يمكن أن ينشغلوا بأشياء كثيرة عندما لا يكون المعلم قادرًا على الاستئثار بانتباههم، وفي أيام كنا ننشغل بالرسم والكتابة وبعضنا بالحفر على الطاولة عندما يكون الدرس مملًا أو المعلم عاجزًا عن إيصال مادته التعليمية!".