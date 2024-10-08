لتعزيز الاستثمارات.. وفد سعودي رفيع المستوى يزور باكستان غداً

وتسعى باكستان، من خلال هذه الشراكات، إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث تعد الصفقات التجارية والاستثمارات المربحة مفاتيح للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتي أدّت إلى ارتفاع التضخم وضعف العملة.