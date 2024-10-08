لتعزيز الاستثمارات.. وفد سعودي رفيع المستوى يزور باكستان غداً

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن وفداً سعودياً رفيع المستوى من وزارة الاستثمار سيقوم بزيارة إلى باكستان في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر الجاري.
وقالت إن الزيارة التي تستمر ثلاثة أيام تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي والشراكة الاقتصادية المجزية بين المملكة العربية السعودية وباكستان.
وخلال الزيارة، سيعقد المسؤولون السعوديون اجتماعات مع الرئيس الباكستاني ورئيس الوزراء، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الصفقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وتسعى باكستان، من خلال هذه الشراكات، إلى مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة، حيث تعد الصفقات التجارية والاستثمارات المربحة مفاتيح للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد، والتي أدّت إلى ارتفاع التضخم وضعف العملة.